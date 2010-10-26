Требуется Flash/Flex-программист

Студия интернет-проектов «Про Веб» приглашает в cвой творческий коллектив на постоянную работу ответственного и исполнительного программиста-PHP. Работа в комфортабельном офисе в центре города, возможен вариант работы удаленно и/или по совместительству. Требования: - опыт работы от 2 ...
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Ищу Flash/Flex-программиста на долговременное сотрудничество.
есть постоянные заказы 1-7 в месяц (Создание флеш-сайтов различной сложности под ключ, шаблоны. AS2/AS3)
Желательно чтоб специалист был с Харькова-Украина.(желательно но не обязательно)
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