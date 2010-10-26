Ищу программиста PHP+mysql

Студия интернет-проектов «Про Веб» приглашает в cвой творческий коллектив на постоянную работу ответственного и исполнительного программиста-PHP. Работа в комфортабельном офисе в центре города, возможен вариант работы удаленно и/или по совместительству. Требования: - опыт работы от 2 ...
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