Исполнитель для верстки и натяжки на DLE

$1000
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок245 просмотров
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Ищем постоянного исполнителя для верстки и натяжки готовых дизайнов на CMS DLE не ниже версии 8.5

Требование к исполнителю:

ежедневное нахождение в сети в период с 10-22:00 как минимум 2 часа в день будни

оперативное реагирование на письма, аську итд

ответственное отношение к работе и при необходимости умение работать в команде

семантически верный логичный сеофрендли код и навыки дивной и табличной верстки

отличное знание DLE

знание других популярных смс приветствуется

наличие реального портфолио

опыт работ не менее 2х лет

адекватные расценки

13 лет назад
ABC
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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