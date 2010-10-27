Исполнитель для верстки и натяжки на DLE

Ищем постоянного исполнителя для верстки и натяжки готовых дизайнов на CMS DLE не ниже версии 8.5

Требование к исполнителю:

ежедневное нахождение в сети в период с 10-22:00 как минимум 2 часа в день будни

оперативное реагирование на письма, аську итд

ответственное отношение к работе и при необходимости умение работать в команде

семантически верный логичный сеофрендли код и навыки дивной и табличной верстки

отличное знание DLE

знание других популярных смс приветствуется

наличие реального портфолио

опыт работ не менее 2х лет

адекватные расценки