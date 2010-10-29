Требуется веб-программист

Компании (belvg.com) требуются php программисты в офис. Уверенные знания PHP, MySQL, JS, etc. Опыт работы обязателен, студенты - только заочной формы обучения. Офис 5 минут от ст м Молодежная. ЗП по результатам собеседования. Ждем ваше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу веб-программиста для удаленной работы. Работа сдельная. 80% работы заключается в натягивании готовой верстки на ModX (желательно revo), иногда незначительные доработки.
- Хорошее знание PHP и Mysql (умение писать большие оптимизированные запросы)
- Умение расширить базовый функционал ModX, написание собственных сниппетов и плагинов
- Опыт работы с другими CMS в том числе коммерческими
- Быть на связи (icq, skype), не пропадать
- Адекватные сроки и цены
- Страна Россия
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Компания-интегратор, харьковский филиал срочно ищет программиста Flash/Flex Требования: Нужно будет заниматься программированием пользовательского интерфейса на Flex, в том числе с сервисами на базе Adobe Stratus (P2P), включая (передача голоса, текстовый чат), взаимодействие с серверной инфраструктурой. Обязательны: 1. Умение программировать ...Закрыт13 лет назад
Удаленная работа с еженедельным посещением офиса. Базовые требования: php5 - Уверенное знание и программирование на основе ООП, использование SPL Знание Doctrine Знание Symfony или другого фреймворка php Уверенное знание jQuery Умением верстки DIVами, базовые знания CSS Желательно знание SVG Желательны навыки пользователя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
ООО "Индиго" ищет удаленного flash дизайнера. Требуется грамотный flash дизайнер. Желательно из Москвы. З/п и условия работы обговариваются индивидуально и, желательно, по телефону(skype).Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен постоянный программист с вышеуказанными знаниями. Работы всегда много и загрузка будет по полной, поэтому хочется найти человека который бы был согласен работать на 1 человека ( типа на постояннку). Можно поставить оклад минимальный, а ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Российское Автомобильное Товарищество приглашает на работу Web-программист Обязанности: • Создание корпоративного сайта компании с привлечением сторонних разработчиков; • Разработка Web-сервисов и приложений для интеграции с информационными системами партнеров; • Разработка пользовательских компонентов интерфейса (ASP.NET); • Интеграция с корпоративной CRM-системой; • Рефакторинг имеющегося кода согласно меняющимся бизнес ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист для выполнения задач по верстке, прилаживаю jquery-плагинов и эффектов Оставляйте ваши контакты и ценники за час работыВеб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Оплата 5-10$ в час. В районе 10 часов в неделю. От вас нужно отлично знать JavaScript, jQuery, быть в курсе jQuery плагинов. И частое, продолжительное присутствие онлайн в skype.Закрыт13 лет назад
- $1000
Ищем постоянного исполнителя для верстки и натяжки готовых дизайнов на CMS DLE не ниже версии 8.5 Требование к исполнителю: ежедневное нахождение в сети в период с 10-22:00 как минимум 2 часа в день будни оперативное реагирование ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен Ruby программист с умнеем разобраться в чужом коде для выполнение задач. Cайт делается на платформе rails3 Желательно иметь возможность встретится в г. Москве. Задание на первый этап прилагается. Будет предоставлено ещё более детальное т/з ...Закрыт13 лет назад