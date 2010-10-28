Компании (belvg.com) требуются php программисты в офис. Уверенные знания PHP, MySQL, JS, etc. Опыт работы обязателен, студенты - только заочной формы обучения. Офис 5 минут от ст м Молодежная. ЗП по результатам собеседования. Ждем ваше ...
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Российское Автомобильное Товарищество приглашает на работу Web-программист
Обязанности:
• Создание корпоративного сайта компании с привлечением сторонних разработчиков;
• Разработка Web-сервисов и приложений для интеграции с информационными системами партнеров;
• Разработка пользовательских компонентов интерфейса (ASP.NET);
• Интеграция с корпоративной CRM-системой;
• Рефакторинг имеющегося кода согласно меняющимся бизнес требованиям.
Требования:
• Высшее техническое образование;
• Желательно прохождение курсов по: .NET; C#;IIS;SQL;
• Опыт работы с качестве программиста C# от 2-х лет;
• Уверенное знание HTML и JavaScript;
• Знание ASP.NET (Silverlight будет плюсом);
• Уверенное владение SQL, знание теории реляционных баз данных;
• Опыт создания и практического применения Web-сервисов и Web-приложений;
• Отличное знание информационной безопасности, способов защиты информации.
Условия:
• Возможность работать в компании федерального уровня;
• Официальная заработная плата;
• Строгое соблюдение ТК РФ;
• Офис - м.Кожуховская (шаговая доступность).
Отправляйте свое резюме по адрес [email protected]
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