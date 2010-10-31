Требуется Web-програмист

Доброго времени суток.

Нам в команду нужен програмист.Оплата попроектно, заказы естественно есть =).

Желательно знать что я ниже перечислю,если не всё прям знаете то тогда ладно ничего страшного, так как вас незастасавляю знать всё, главное это вам нравиться и вы на нём пишите...Сразу скажу если верстать не любите этого вам не прийдётся делать.

Что от вас требуется:

1)Знание языков HTML,CSS,XML,PHP,Ajax,Java, + будет если знаете Фреймворк какой-либо, отлично если Zend.ну и буду рад если ASP

2)Умение копаться в чужих движках,изменять и попровалять код,оптимизировать и так далее

3)Базы данных MySQL,SQL,PostgreSQL будет замечательно если в добавок ORACLE

Много просить не буду,но приветствуеться знания и в других языках.

4)Знание различных CMS, хотя-бы на уровне что-бы натягивать дизайн на движок,а потом уже разбираться с написанием дополнений (тоесть изучить движок,попробывать натянуть,а потом уже естественно писать под него) тоесть разбираться в чужих движках.

5)Знание CMS, Joomla,DLE,WP,ModX, Web Asyst.ну или другие какие вы знаете.

6)Так-же разбиратся в чужом коде,и корректировать его =)

7)Естественно не забугорные цены (тоесть адекватную цену как за работу для фрилансера) поскольку заказы есть, а мои заказчики могут и пугатся цен за простой скрипт как просить веб-студия 1000$ вообщим вы пониманете о чём я.Бывают заказы конечно-же с небольшим бюджетом, бывают и проекты с большим бюджетом просто главное с вас не гнуть цену.

8)Находится в сети в день минимум 5 часов.

Пишите в ЛС или АСЮ.

832-848 ИЛИ 848-966 напоминаете что вы с ВЛ.

С уважением Евгений...