Ищется PHP разработчик для постоянных заказов

$500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищется опытный PHP разработчик из Минска (можно другой город, если есть возможность получать наличные в Минске).

Предпочтения: опыт работы с Zend Framework

Основная работа - написание плагинов для SocialEngine (http://socialengine.net). Данный движок основан на Zend Framework.

Вам необходимо будет выслать примеры PHP/MySQL кода, что бы продемонстрировать свой уровень.

Первый проект - это написание 2 похожих плагинов для SocialEngine, один из которых связан с FaceBook, второй с Twitter.

В кратце - нужно сделать аналоги плагинов, реализованных для другой платформы (Boonex Dolphin):

http://www.boonex.com/unity/extensions/entry/Twitter_for_D7

http://www.boonex.com/unity/extensions/entry/Facebook_for_D7

Если есть опыт работы с ZF и есть знания апи FaceBook и Twitter, то на каждый плагин уйдет по пару дней. Иначе, естесственно, больше.

Жду предлоений

PHP
13 лет назад
se-dev
40 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется Web-програмист

    Доброго времени суток. Нам в команду нужен програмист.Оплата попроектно, заказы естественно есть =). Желательно знать что я ниже перечислю,если не всё прям знаете то тогда ладно ничего страшного, так как вас незастасавляю знать всё, главное это вам ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик PHP

    В данный момент в предрелизной стадии находится проект, написанный на php/mysql/jquery/html. В связи с переездом, текущий разработчик не сможет заниматься его поддержкой. Ищем сотрудника, который сможет экстренно влиться на стадию багфикса и под контролем ...

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист

    Обязанности: * Разработка программного обеспечения интернет-сайтов * Поддержание серверов и системной статистики * Написание новых сервисов и скриптов * Поддержание работоспособности серверов и ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-программист

    Ищу веб-программиста для удаленной работы. Работа сдельная. 80% работы заключается в натягивании готовой верстки на ModX (желательно revo), иногда незначительные доработки. - Хорошее знание PHP и Mysql (умение писать большие оптимизированные запросы) - Умение расширить базовый ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист php

    Удаленная работа с еженедельным посещением офиса. Базовые требования: php5 - Уверенное знание и программирование на основе ООП, использование SPL Знание Doctrine Знание Symfony или другого фреймворка php Уверенное знание jQuery Умением верстки DIVами, базовые знания CSS Желательно знание SVG Желательны навыки пользователя ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется flash-дизайнер.

    ООО "Индиго" ищет удаленного flash дизайнера. Требуется грамотный flash дизайнер. Желательно из Москвы. З/п и условия работы обговариваются индивидуально и, желательно, по телефону(skype).

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу программиста php, mysql, javascript, jquery

    Нужен постоянный программист с вышеуказанными знаниями. Работы всегда много и загрузка будет по полной, поэтому хочется найти человека который бы был согласен работать на 1 человека ( типа на постояннку). Можно поставить оклад минимальный, а ...

    PHPJavascriptMySQLjQuery
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-программист

    Российское Автомобильное Товарищество приглашает на работу Web-программист Обязанности: • Создание корпоративного сайта компании с привлечением сторонних разработчиков; • Разработка Web-сервисов и приложений для интеграции с информационными системами партнеров; • Разработка пользовательских компонентов интерфейса (ASP.NET); • Интеграция с корпоративной CRM-системой; • Рефакторинг имеющегося кода согласно меняющимся бизнес ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем программиста

    Нужен Ruby программист с умнеем разобраться в чужом коде для выполнение задач. Cайт делается на платформе rails3 Желательно иметь возможность встретится в г. Москве. Задание на первый этап прилагается. Будет предоставлено ещё более детальное т/з ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад