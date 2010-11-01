Ищется PHP разработчик для постоянных заказов

Ищется опытный PHP разработчик из Минска (можно другой город, если есть возможность получать наличные в Минске).

Предпочтения: опыт работы с Zend Framework

Основная работа - написание плагинов для SocialEngine (http://socialengine.net). Данный движок основан на Zend Framework.

Вам необходимо будет выслать примеры PHP/MySQL кода, что бы продемонстрировать свой уровень.

Первый проект - это написание 2 похожих плагинов для SocialEngine, один из которых связан с FaceBook, второй с Twitter.

В кратце - нужно сделать аналоги плагинов, реализованных для другой платформы (Boonex Dolphin):

http://www.boonex.com/unity/extensions/entry/Twitter_for_D7

http://www.boonex.com/unity/extensions/entry/Facebook_for_D7

Если есть опыт работы с ZF и есть знания апи FaceBook и Twitter, то на каждый плагин уйдет по пару дней. Иначе, естесственно, больше.

Жду предлоений