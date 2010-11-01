Ищется PHP разработчик для постоянных заказов

Доброго времени суток. Нам в команду нужен програмист.Оплата попроектно, заказы естественно есть =). Желательно знать что я ниже перечислю,если не всё прям знаете то тогда ладно ничего страшного, так как вас незастасавляю знать всё, главное это вам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется опытный PHP разработчик из Минска (можно другой город, если есть возможность получать наличные в Минске).
Предпочтения: опыт работы с Zend Framework
Основная работа - написание плагинов для SocialEngine (http://socialengine.net). Данный движок основан на Zend Framework.
Вам необходимо будет выслать примеры PHP/MySQL кода, что бы продемонстрировать свой уровень.
Первый проект - это написание 2 похожих плагинов для SocialEngine, один из которых связан с FaceBook, второй с Twitter.
В кратце - нужно сделать аналоги плагинов, реализованных для другой платформы (Boonex Dolphin):
http://www.boonex.com/unity/extensions/entry/Twitter_for_D7
http://www.boonex.com/unity/extensions/entry/Facebook_for_D7
Если есть опыт работы с ZF и есть знания апи FaceBook и Twitter, то на каждый плагин уйдет по пару дней. Иначе, естесственно, больше.
Жду предлоений
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
В данный момент в предрелизной стадии находится проект, написанный на php/mysql/jquery/html. В связи с переездом, текущий разработчик не сможет заниматься его поддержкой. Ищем сотрудника, который сможет экстренно влиться на стадию багфикса и под контролем ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Обязанности: * Разработка программного обеспечения интернет-сайтов * Поддержание серверов и системной статистики * Написание новых сервисов и скриптов * Поддержание работоспособности серверов и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу веб-программиста для удаленной работы. Работа сдельная. 80% работы заключается в натягивании готовой верстки на ModX (желательно revo), иногда незначительные доработки. - Хорошее знание PHP и Mysql (умение писать большие оптимизированные запросы) - Умение расширить базовый ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Удаленная работа с еженедельным посещением офиса. Базовые требования: php5 - Уверенное знание и программирование на основе ООП, использование SPL Знание Doctrine Знание Symfony или другого фреймворка php Уверенное знание jQuery Умением верстки DIVами, базовые знания CSS Желательно знание SVG Желательны навыки пользователя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
ООО "Индиго" ищет удаленного flash дизайнера. Требуется грамотный flash дизайнер. Желательно из Москвы. З/п и условия работы обговариваются индивидуально и, желательно, по телефону(skype).Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен постоянный программист с вышеуказанными знаниями. Работы всегда много и загрузка будет по полной, поэтому хочется найти человека который бы был согласен работать на 1 человека ( типа на постояннку). Можно поставить оклад минимальный, а ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Российское Автомобильное Товарищество приглашает на работу Web-программист Обязанности: • Создание корпоративного сайта компании с привлечением сторонних разработчиков; • Разработка Web-сервисов и приложений для интеграции с информационными системами партнеров; • Разработка пользовательских компонентов интерфейса (ASP.NET); • Интеграция с корпоративной CRM-системой; • Рефакторинг имеющегося кода согласно меняющимся бизнес ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист для выполнения задач по верстке, прилаживаю jquery-плагинов и эффектов Оставляйте ваши контакты и ценники за час работыВеб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен Ruby программист с умнеем разобраться в чужом коде для выполнение задач. Cайт делается на платформе rails3 Желательно иметь возможность встретится в г. Москве. Задание на первый этап прилагается. Будет предоставлено ещё более детальное т/з ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад