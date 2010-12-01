Требуется PHP разработчик для удаленной разработки. Необходима следующая кастомизация для краудфандинг движка Goteo (https://github.com/Goteo/Goteo): 1) переделка дизайна главной страницы, что бы выглядела как https://www.indiegogo.com (повлечет за собой так же изменения футера и хидера для других страниц) 2) разработка ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен грамотный перевод договора с английского на русский. Количество символов - 56 тысяч с пробелами. Предлогайте цену за перевод всего текста. Оплата WMZ.Переводы40 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно грамотно перевести текст с русского на английский. Сфера IT, но ничего специфического. Количество символов 8-9 тыс с пробелами. Просьба товарищей, использующих гугл транслейт, не беспокоить. Оплата - WMZПереводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Ищется опытный PHP разработчик из Минска (можно другой город, если есть возможность получать наличные в Минске). Предпочтения: опыт работы с Zend Framework Основная работа - написание плагинов для SocialEngine (http://socialengine.net). Данный движок основан на Zend Framework. Вам необходимо ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$18
10 баллов
13 лет назад
Доволен сотрудничеством с Евгением. Оплату получил сразу же после сдачи работы.
Ответный отзыв
Сделано быстро, работой доволен