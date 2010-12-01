se-dev

Евгений se-dev

 
40 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен PHP программист

    Требуется PHP разработчик для удаленной разработки. Необходима следующая кастомизация для краудфандинг движка Goteo (https://github.com/Goteo/Goteo): 1) переделка дизайна главной страницы, что бы выглядела как https://www.indiegogo.com (повлечет за собой так же изменения футера и хидера для других страниц) 2) разработка ...

    PHPДизайн главной страницы
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    Нужно грамотно перевести текст с русского на английский. Сфера IT, но ничего специфического. Количество символов 8-9 тыс с пробелами. Просьба товарищей, использующих гугл транслейт, не беспокоить. Оплата - WMZ

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ищется PHP разработчик для постоянных заказов

    $500

    Ищется опытный PHP разработчик из Минска (можно другой город, если есть возможность получать наличные в Минске). Предпочтения: опыт работы с Zend Framework Основная работа - написание плагинов для SocialEngine (http://socialengine.net). Данный движок основан на Zend Framework. Вам необходимо ...

    PHPMySQLUnity
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
knjazvitaliy
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$18
10 баллов
13 лет назад
Перевод с русского на английский
Доволен сотрудничеством с Евгением. Оплату получил сразу же после сдачи работы.
Сделано быстро, работой доволен
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