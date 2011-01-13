Перевод с русского на английский

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Завершен29 заявок435 просмотров

Нужно грамотно перевести текст с русского на английский. Сфера IT, но ничего специфического. Количество символов 8-9 тыс с пробелами.

Просьба товарищей, использующих гугл транслейт, не беспокоить.

Оплата - WMZ

14 лет назад
se-dev
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

knjazvitaliy
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$18
1 день
Сделано быстро, работой доволен
Доволен сотрудничеством с Евгением. Оплату получил сразу же после сдачи работы.

Заявки фрилансеров

knjazvitaliy
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад