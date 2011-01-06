Перевод с немецкого на русский.

$200
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Закрыт29 заявок411 просмотров

Добрый день уважаемые переводчики!

Нужно перевести сайт с немецкого на русский язык.

Общий объём около 20.000 символов по ворду.

Интересуют Ваши цены на 2.000 символов.

А так же колличество страниц в день.

14 лет назад
Gentleman-Jack
Абрамовский 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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