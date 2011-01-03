Помогите разобраться в программе EN

Купил программу ioncube.com "PHP Encoder Cerberus Edition 7.0 for Win32" она естественно на английском и как ей пользоваться не очень понимаю.

В цену покупки входит тех поддержка, НО она так же на английском... Хотелось бы что бы вы описали функции программы своими русскими словами, а так же помогли в некоторых аспектах данного ПО

P.S Бональное кодирование я осилил, но что значит ряд других функций программы не понимаю.