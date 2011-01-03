Помогите разобраться в программе EN

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Купил программу ioncube.com "PHP Encoder Cerberus Edition 7.0 for Win32" она естественно на английском и как ей пользоваться не очень понимаю.

В цену покупки входит тех поддержка, НО она так же на английском... Хотелось бы что бы вы описали функции программы своими русскими словами, а так же помогли в некоторых аспектах данного ПО

P.S Бональное кодирование я осилил, но что значит ряд других функций программы не понимаю.

PHP
14 лет назад
SPEED2008
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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