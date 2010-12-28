Перевод рус.-англ., обор-е нефтехранилища, 74 стр.

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Закрыт4 заявки264 просмотра

Есть заказ на русско-английский перевод (во вложении).

Требования: точность и аккуратность перевода. Грамотный и достаточно красивый (без рунглиша) английский.

Срок выполнения: 9 дней со дня выдачи.

Предлагаемая оплата: 160 рублей за 1800 знаков с пробелами (обсуждается в обе стороны).

Порядок оплаты: 50% - при сдаче задания (или частей), полная сумма - в течение рабочей недели после сдачи.

Способ оплаты: Банковский перевод, Яндекс.Деньги, Webmoney.

Выбор исполнителя: до утра 7 января.

В случае вашей заинтересованности, прошу сообщить о готовности выполнить перевод в указанный срок и предлагаемую ставку ([email protected]).

Переводчиков, с которыми у нас не было опыта сотрудничества по данному направлению перевода, прошу прислать тестовый перевод (любые 1-2 абзаца из текста, чем сложнее - тем лучше).

14 лет назад
jalanajak
Шамиль 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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