Перевод рус.-англ., обор-е нефтехранилища, 74 стр.

Есть заказ на русско-английский перевод (во вложении).

Требования: точность и аккуратность перевода. Грамотный и достаточно красивый (без рунглиша) английский.

Срок выполнения: 9 дней со дня выдачи.

Предлагаемая оплата: 160 рублей за 1800 знаков с пробелами (обсуждается в обе стороны).

Порядок оплаты: 50% - при сдаче задания (или частей), полная сумма - в течение рабочей недели после сдачи.

Способ оплаты: Банковский перевод, Яндекс.Деньги, Webmoney.

Выбор исполнителя: до утра 7 января.

В случае вашей заинтересованности, прошу сообщить о готовности выполнить перевод в указанный срок и предлагаемую ставку ([email protected]).

Переводчиков, с которыми у нас не было опыта сотрудничества по данному направлению перевода, прошу прислать тестовый перевод (любые 1-2 абзаца из текста, чем сложнее - тем лучше).