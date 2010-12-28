Друзья, Нужен срочный перевод на немецкий язык, 9 страниц, до 9-10 утра завтра. Кому скучно и кто может взять перевод в работу? Ставка - 350 рублей за 1800 печатных знаков с пробелами. ...
Перевод рус.-англ., обор-е нефтехранилища, 74 стр.
Есть заказ на русско-английский перевод (во вложении).
Требования: точность и аккуратность перевода. Грамотный и достаточно красивый (без рунглиша) английский.
Срок выполнения: 9 дней со дня выдачи.
Предлагаемая оплата: 160 рублей за 1800 знаков с пробелами (обсуждается в обе стороны).
Порядок оплаты: 50% - при сдаче задания (или частей), полная сумма - в течение рабочей недели после сдачи.
Способ оплаты: Банковский перевод, Яндекс.Деньги, Webmoney.
Выбор исполнителя: до утра 7 января.
В случае вашей заинтересованности, прошу сообщить о готовности выполнить перевод в указанный срок и предлагаемую ставку ([email protected]).
Переводчиков, с которыми у нас не было опыта сотрудничества по данному направлению перевода, прошу прислать тестовый перевод (любые 1-2 абзаца из текста, чем сложнее - тем лучше).
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