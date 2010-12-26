Приватный проект для olga81 (c---------l.com)

$688
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка154 просмотра

Проект для конкретного исполнителя, просьба не участвовать.

Полная локализация сайта c---------l.com, перевод PDF документов с сохранением верстки.

Цена 4,5 уе за 1800 знаков без верстки.

Цена 5,5 уе за 1800 знаков с версткой под оригинал.

Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата внутри сервиса.

14 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$785
10 дней

Заявки фрилансеров

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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