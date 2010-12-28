Необходим перевод каталога продукции с английского на русский, по медицинской тематике. Сжатые сроки.
Перевести с русского на английский
Есть одностраничный сайт http://picstwit.com
Необходимо перевести весь текст на английский язык. Перевод должен быть не дословный, а тематический, такой же как в зарубежных сайтах-стартапах. Чтобы не было ляпов. Нужен человек с пониманием что такое Твиттер.
Бюджет 150 рублей, так как текста совсем немного. Работы на несколько минут.
По всем вопросам в личку, не в ICQ!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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