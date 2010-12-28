Перевести с русского на английский

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Завершен5 заявок227 просмотров

Есть одностраничный сайт http://picstwit.com

Необходимо перевести весь текст на английский язык. Перевод должен быть не дословный, а тематический, такой же как в зарубежных сайтах-стартапах. Чтобы не было ляпов. Нужен человек с пониманием что такое Твиттер.

Бюджет 150 рублей, так как текста совсем немного. Работы на несколько минут.

По всем вопросам в личку, не в ICQ!

14 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена качественно и быстро. Оплатил, тут же получил результат, что радует. Всем доволен. Советую обращаться к Дине, как к надежному исполнителю.
Отличный заказчик, рекомендую. Интересное задание и 100% предоплата, приятный в общении человек. Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад