Перевести с русского на английский

Есть одностраничный сайт http://picstwit.com

Необходимо перевести весь текст на английский язык. Перевод должен быть не дословный, а тематический, такой же как в зарубежных сайтах-стартапах. Чтобы не было ляпов. Нужен человек с пониманием что такое Твиттер.

Бюджет 150 рублей, так как текста совсем немного. Работы на несколько минут.

По всем вопросам в личку, не в ICQ!