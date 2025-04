Проверить правильность перевода словосочетаний

Нужно проверить правельность перевода слов,словосочетание с руского на английский 2а листа с исправлением на правельный

например::::::::

Значение должно быть определено - The value must be determined

Значение имеет неправильный формат - Value has the wrong format

Значение вышло за пределы допустимого диапазона - Value has gone beyond the acceptable range

Значение имеет неправильную длину - Value is the wrong length

Значение не верно Value is not true

Устраните ошибки - Troubleshoot

Действие выполнить не удалось - La The action could not be fulfilled

Действие выполнено успешно - Action was successful

Выбрать - Choose