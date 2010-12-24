Имеется техническое задание на Русском языке, её необходимо грамотно перевести на Английский. Одна страница.
Проверить правильность перевода словосочетаний
Нужно проверить правельность перевода слов,словосочетание с руского на английский 2а листа с исправлением на правельный
например::::::::
Значение должно быть определено - The value must be determined
Значение имеет неправильный формат - Value has the wrong format
Значение вышло за пределы допустимого диапазона - Value has gone beyond the acceptable range
Значение имеет неправильную длину - Value is the wrong length
Значение не верно Value is not true
Устраните ошибки - Troubleshoot
Действие выполнить не удалось - La The action could not be fulfilled
Действие выполнено успешно - Action was successful
Выбрать - Choose
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