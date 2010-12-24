Технический перевод статей про гурманство и вино
Перевод технических текстов английский-русский
Требуется перевести приведенный ниже текст. Тема: строительство и материалы. Сохранение формата и внешнего вида не требуется. Нужет просто читаемый текст. Срочно. Цена договорная. Если нам понравится ваша работа, будем сотрудничать дальше.
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