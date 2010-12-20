Перевод с русского на латышский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт2 заявки122 просмотра

Нам для перевода проекта требуется носитель латышского языка.

Технический перевод.

Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики.

1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)

14 лет назад
364648
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров