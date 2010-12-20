Перевод с русского на румынский

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Закрыт5 заявок192 просмотра

Нам для перевода проекта требуется носитель румынского языка.

Технический перевод.

Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики.

1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)

Объём перевода 10-15 тысяч символов.

14 лет назад
364648
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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