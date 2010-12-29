Приватно для Стриевская Илона (night-bird)

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки186 просмотров

Технический перевод статей про гурманство и вино

14 лет назад
yanavoloshina
51 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

night-bird
40 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Хороший переводчик: все вовремя по по ТЗ. Рекомендую!
Была рада поработать над интересным проектом!

Заявки фрилансеров

night-bird
40 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод соглашения с английского языка

    $250

    Здравствуйте! Требуется один переводчик английского языка для помощи с переводом текста договора на русский язык. Предлагаю ставку 200,00 рублей за одну учётную страницу по тексту оригинала. Объём текста на перевод - 35 учётных страниц. ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод с русского на армянский язык

    Нам для перевода проекта требуется носитель армянского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод с русского на азербайджанский

    Нам для перевода проекта требуется носитель азербайджанского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод с русского на румынский

    Нам для перевода проекта требуется носитель румынского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод с русского на литовский

    Нам для перевода проекта требуется носитель литовского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов) Объём перевода 10-15 тысяч символов.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод с русского на латышский

    Нам для перевода проекта требуется носитель латышского языка. Технический перевод. Тематика хостинг, файловый хостинг, файлообменник и другие проекты подобной тематики. 1,5-2$ за 1000 символов (без пробелов)

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ответить на письмо из сша

    Ответить на письмо из сша. 2-3 строчки на английском. о чем писать обьясню по почте. оплата только на кошелек яндекс деньги.

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Русификация шаблона для Wordpress

    Есть шаблон для Вордпресса, который надо перевести (все служебные надписи и ссылки) на русский. Автоматический перевод не подходит - только ручной. Напишите вашу цену за шаблон. Также надо убрать ...

    WordPress
    Переводы9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад