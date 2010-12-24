Требуется перевести тему WordPress. Убедительная просьба: обращаться исключительно тех, кто имеет представление о локализации тем (шаблонов) WP!
Требуется наполнение сайта переводными статьями
Доброго времени суток!
Требуется человек для заполнения сайта переводными статьями - около 100 постов ~1500-2000 знаков каждый. Плюс для каждого поста нужно вставить несколько скриншотов и картинку-иконку (все это есть в исходных статьях).
Исходники - несколько сайтов на английском языке, файл с урл-ми дадим. Нужен грамотный адекватный перевод.
Тематика: описание игр и программ для iphone.
Указывайте, пожалуйста, цены и примерные сроки.
Заявки фрилансеров
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