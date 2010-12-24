Требуется наполнение сайта переводными статьями

Доброго времени суток!

Требуется человек для заполнения сайта переводными статьями - около 100 постов ~1500-2000 знаков каждый. Плюс для каждого поста нужно вставить несколько скриншотов и картинку-иконку (все это есть в исходных статьях).

Исходники - несколько сайтов на английском языке, файл с урл-ми дадим. Нужен грамотный адекватный перевод.

Тематика: описание игр и программ для iphone.

Указывайте, пожалуйста, цены и примерные сроки.