Технический перевод француз. (информатика)

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Завершен3 заявки159 просмотров

Нужно найти 10 текстов и перевести: 5 с русского на французский и 5 с французского на русский.

Тема: технический перевод (из области информатики)

Объем: каждый текст на полстраницы А4.

Жду предложений по цене и срокам.

14 лет назад
otl5
47 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tatyana_Ts
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
4 дня
Очень приятно было работать. Работа выполнена согласно требованиям и в указанный срок. Рекомендую.
Только положительные впечатления от сотрудничества с Еленой: четкое задание, разумные сроки, никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

Tatyana_Ts
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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