Нужно найти 10 текстов и перевести: 5 с русского на французский и 5 с французского на русский. Тема: технический перевод (из области информатики) Объем: каждый текст на полстраницы А4. Жду предложений ...
RUS->ENG перевод
Задача:
перевести 2 файла на англ
текст представляет с собой словосочетания на 3-5 слов. (переводим программу)
2 файла по 20-40 строк
Работы ~ 20-30мин
контакт 96-78-26
цена 10$
Заявки фрилансеров
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