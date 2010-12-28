Перевод статей Russian - English

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Завершен11 заявок294 просмотра

Нужны 4 статьи на английском. Исходные тексты на русском.

Перевод с RU на EN не обязательно должен быть буквальным. Важно, сохранить смысл и уместно использовать необходимые ключевые слова.

Тематика: moving and storage, moving and storage company, storage warehouse, storage units, storage of equipment. Статьи общего характера, не специализированные.

Объем каждой готовой статьи должен быть не менее 250 слов (около 1200 знаков б/п). Итого около 4.8к знаков.

В данном проекте более всего интересует невысокая стоимость исполнения.

14 лет назад
vita_kos
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад
$13
1 день
Быстрый и качественный перевод. Дина подошла к проекту ответственно и творчески, как он того и требовал. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
Виктория - отличный заказчик. Это не первая наша совместная работа, и в этот раз как и раньше все прошло отлично. Виктория четко ставит задачу и оплачивает работу сразу же после проверки. Интересное задание, в котором можно было проявить свою фантазию :) Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад

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