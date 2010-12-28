Перевод статей Russian - English

Виктория - отличный заказчик. Это не первая наша совместная работа, и в этот раз как и раньше все прошло отлично. Виктория четко ставит задачу и оплачивает работу сразу же после проверки. Интересное задание, в котором можно было проявить свою фантазию :) Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.