Перевод текстов для мобильного приложения

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Завершен5 заявок211 просмотров

Здравствуйте.

Нужно перевести на европейские языки рекламное описание и интерфейс небольшого мобильного приложения. Текста совсем не много. Общий объем - примерно 500-600 символов.

Перевести нужно на следующие языки:

английский

немецкий

французский

испанский

итальянский

Указывайте, пожалуйста, язык, на который можете выполнить перевод и примерную стоимость за указанный объем (конкретную цену за конкретный текст обговорим с выбранными исполнителями).

14 лет назад
cuHopTuK
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

widder_mg
42 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Все сделано аккуратно и в точно оговоренные сроки. Очень удобно, что Маргарита делает переводы сразу на несколько языков. Это экономит кучу времени на этапе постановки задачи.
Второй раз сотрудничала с Александром, рекомендую его как доброжелательного и добросовестного заказчика.
MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$4
1 день
Очень оперативно и аккуратно выполненный перевод на итальянский язык. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в этом направлении.
Очень четкая постановка задачи и своевременная оплата. Спасибо, буду рада сотрудничать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

widder_mg
42 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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