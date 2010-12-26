Корректировка английских текстов
Перевод сайта Рус.->Англ., рерайт
Для сайта игровой тематики (футбол, боулинг, шахматы, карты и т.п.) требуется (все с пробелами):
- перевести на английский интерфейс и сообщения сайта и отредактировать русский. Обычный plain-text txt файл, без тегов. Объем ~ 30000 символов. В аттаче приведен пример куска интерфейсного файла. Для перевода будет предоставлен полный доступ к сайту, чтобы лучше понимать что имеется ввиду и где что используется.
- подобрать и написать на английском описания 40 самых популярных в Европе/США игр (спортивные, настольный, карточные, компьютерные). Объем - 2000 на статью. Фактически рерайт статей с Википедии.
В случае успешного выполнения этого проекта, далее будут еще задания, т.е. ищется переводчик для долгосрочного сотрудничества.
Требования к кандидатам:
- Указать сроки и стоимость выполнения;
- Портфолио;
- Качество перевода на уровне носителя языка;
- Знание спортивной тематики, понятия очки, счет, плей-офф и т.п.
- Желательно наличие опыта перевода интерфейсов.
- Наличие прямой связи (Skype, ICQ или телефон)
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