Перевод на английский язык

Здравствуйте!

Для участия в большом проекте по переводу технико-нормативной документации (стандарты ГОСТ-Р) требуются переводчики английского языка с собственной программой Trados 6.5 - 7.5 / SDL Trados 2007, знаниями в электротехнической области и наличием возможности посвятить себя работе до 18 января 2011 г. Предварительно требуется 12 человек. Набор будет закончен сегодня вечером, в 20:00 (МСК).

Требования к переводчикам:

- Наличие своей программы Trados 6.5 - 7.5 / SDL Trados 2007;

- Опыт по переводу электротехнической документации;

- Наличие времени и желания работать по 8 часов в день до 18 января 2011 г.

Условия:

- Ставка 1 руб./ 1 слово No Match;

- Ставка за слова-повторы 25% от базовой ставки;

- Ставка за частичные совпадения 30 - 50% от базовой ставки;

- Оплата безналичным путём на счёт пластиковой карты Visa, MasterCard, etc. либо на р/с ИП, фирмы (в идеале) в течение 30 дней с даты счёта на оплату и подписания акта выполненных работ.

Желательно, чтобы переводчики проживали на территории Российской Федерации по причине упомянутых способов оплаты.

Ваши резюме на русском языке прошу посылать по общему адресу электронной почты mosprotext21 (at) gmail (dot) com с темой сообщения "Переводчик электротехнической документации".

Спасибо!