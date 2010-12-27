Перевод с китайского на русский ~5000 иероглифов

Есть одностраничный сайт http://picstwit.com Необходимо перевести весь текст на английский язык. Перевод должен быть не дословный, а тематический, такой же как в зарубежных сайтах-стартапах. Чтобы не было ляпов. Нужен человек с пониманием что такое ...