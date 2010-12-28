Требуется перевод 3 объемных текстов, 14320 знаков
Срочный перевод на немецкий язык
Друзья,
Нужен срочный перевод на немецкий язык, 9 страниц, до 9-10 утра завтра.
Кому скучно и кто может взять перевод в работу?
Ставка - 350 рублей за 1800 печатных знаков с пробелами.
Жду Ваших заявок. Можете писать в скайп (alenushko1) или в аську (429419684)
Спасибо!
С уважением,
Алена К.
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