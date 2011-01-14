Gentleman-Jack

Доброго времени суток! Для постоянного сотрудничества необходим квалифицированный переводчик. голандский язык. оплата через ВебМани, по факту выполненых работ. Жду Ваших ценовых предложений!
- Переводы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Лингвисты, рад приветствовать Вас! В настоящий момент неспешно подбираем сотрудников в международный коллцентр. Нужны в первую очередь люди свободно владеющие следующими иностранными языками: - Английский. ...Переводы18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужен перевод сайта ( 3500 слов ) с английского на немецкий язык. Контент на тему логистики . Данный проект не являеться смеженным со следующими: http://www.weblancer.net/projects/241699.html http://www.weblancer.net/projects/241700.html ...Переводы5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Доброго времени уважаемые переводчики! Нужно перевести контент сайта с русского на английский. Интересуют Ваши цены на 2.000 символов по ворду. Так же за сколько дней Вы ...Переводы44 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $200
Добрый день уважаемые переводчики! Нужно перевести сайт с немецкого на русский язык. Общий объём около 20.000 символов по ворду. Интересуют Ваши цены на 2.000 символов. ...Переводы29 заявокЗакрыт14 лет назад