Gentleman-Jack

Абрамовский Gentleman-Jack

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переводчик (голландский язык)

    Доброго времени суток! Для постоянного сотрудничества необходим квалифицированный переводчик. голандский язык. оплата через ВебМани, по факту выполненых работ. Жду Ваших ценовых предложений!

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лингвисты разных языковых направлений.

    Лингвисты, рад приветствовать Вас! В настоящий момент неспешно подбираем сотрудников в международный коллцентр. Нужны в первую очередь люди свободно владеющие следующими иностранными языками: - Английский. ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод текста с английского на немецкий

    $250

    Нужен перевод сайта ( 3500 слов ) с английского на немецкий язык. Контент на тему логистики . Данный проект не являеться смеженным со следующими: http://www.weblancer.net/projects/241699.html http://www.weblancer.net/projects/241700.html ...

    HTML
    Переводы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод с русского на английский.

    $200

    Доброго времени уважаемые переводчики! Нужно перевести контент сайта с русского на английский. Интересуют Ваши цены на 2.000 символов по ворду. Так же за сколько дней Вы ...

    Переводы44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод с немецкого на русский.

    $200

    Добрый день уважаемые переводчики! Нужно перевести сайт с немецкого на русский язык. Общий объём около 20.000 символов по ворду. Интересуют Ваши цены на 2.000 символов. ...

    Переводы29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад