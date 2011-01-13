Друзья, на длительный проект по переводу (2 месяца, постоянная загруженность) требуется грамотный переводчик или группа переводчиков для перевода текста с Китайского языка на Русский. Тематика - игровая индустрия (интернет). Знание и использование Традоса обязательно! ...
Перевод текста с английского на немецкий
Нужен перевод сайта ( 3500 слов ) с английского на немецкий язык.
Контент на тему логистики .
Данный проект не являеться смеженным со следующими:
http://www.weblancer.net/projects/241699.html
http://www.weblancer.net/projects/241700.html
Прошу всех заинтересовавшихся выполнить небольшой тестовый перевод из незначительной части контента:
With more shipping options and store services, Inpostbox centers are uniquely positioned to best service the needs of our customers. We provide domestic and international shipping services with a selection of preferred carriers. Including custom packing, shipping by air, ground, and ocean; a selection of excellent carriers and delivery methods; freight and specialty shipping options; and a full inventory of moving and packaging supplies, same day pick up and delivery, mailbox rental, document services ,mail forwarding, shipping, and more
Перевод этого текста прошу оставлять в заявке. Пожалуйсто не шлите в личку!
В заявке пожалуйста указывайте стоимость за 2.000 символов (с пробелами) по МСВорд.
А также указывайте скорость перевода.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется перевод страницы сайта, тематика - яхтенный спорт.Завершен14 лет назад
Технический перевод сценария интернет ролика, исходник приложен. Можно посмотреть черновой ролик - детали будут понятны http://www.alphatopstudio.com/examples/PGM.html ПереводТОЛЬКО для четкого понимания исполнителем, литературного вылизанного перевода не надо Быстрый проект, до 10$ ...Переводы19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нам срочно требуется переводчик сайта с русского на испанский. Желательно — носитель испанского языка. Тематика сайта — недвижимость (информационные услуги). На данный момент есть: русская версия сайта: ...Переводы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется перевести пользовательское соглашение с русского на английский.Закрыт14 лет назад
Приветствую! Тематика перевода: система интернет-аукциона. Есть языковой XML файл, который необходимо перевести на русский язык (пример файла прикреплен к проекту) Объем оценить сложно, т.к. пример это всего лишь ...Закрыт14 лет назад
Требуется перевести текст с китайского на русский язык. Глоссарий не нужен. Жду предложений по цене и срокам.Переводы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется перевести текст с китайского на русский язык. Жду предложений по цене и срокам.Переводы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $141
Перевод текста с английского на русский тематика (медицина) 47 стр. 3 $ за 1 страницу, срок выполнения до 14.01.2011 (вечер). Оплата в течении 30 дней.Закрыт14 лет назад
Нужно грамотно перевести текст с русского на английский. Сфера IT, но ничего специфического. Количество символов 8-9 тыс с пробелами. Просьба товарищей, использующих гугл транслейт, не беспокоить. Оплата - WMZЗавершен14 лет назад