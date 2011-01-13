Перевод текста с английского на немецкий

$250
  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок192 просмотра

Нужен перевод сайта ( 3500 слов ) с английского на немецкий язык.

Контент на тему логистики .

Данный проект не являеться смеженным со следующими:

http://www.weblancer.net/projects/241699.html

http://www.weblancer.net/projects/241700.html

Прошу всех заинтересовавшихся выполнить небольшой тестовый перевод из незначительной части контента:

With more shipping options and store services, Inpostbox centers are uniquely positioned to best service the needs of our customers. We provide domestic and international shipping services with a selection of preferred carriers. Including custom packing, shipping by air, ground, and ocean; a selection of excellent carriers and delivery methods; freight and specialty shipping options; and a full inventory of moving and packaging supplies, same day pick up and delivery, mailbox rental, document services ,mail forwarding, shipping, and more

Перевод этого текста прошу оставлять в заявке. Пожалуйсто не шлите в личку!

В заявке пожалуйста указывайте стоимость за 2.000 символов (с пробелами) по МСВорд.

А также указывайте скорость перевода.

HTML
14 лет назад
Gentleman-Jack
Абрамовский 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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