Перевод текста с английского на немецкий

Нужен перевод сайта ( 3500 слов ) с английского на немецкий язык.

Контент на тему логистики .

Данный проект не являеться смеженным со следующими:

http://www.weblancer.net/projects/241699.html

http://www.weblancer.net/projects/241700.html

Прошу всех заинтересовавшихся выполнить небольшой тестовый перевод из незначительной части контента:

With more shipping options and store services, Inpostbox centers are uniquely positioned to best service the needs of our customers. We provide domestic and international shipping services with a selection of preferred carriers. Including custom packing, shipping by air, ground, and ocean; a selection of excellent carriers and delivery methods; freight and specialty shipping options; and a full inventory of moving and packaging supplies, same day pick up and delivery, mailbox rental, document services ,mail forwarding, shipping, and more

Перевод этого текста прошу оставлять в заявке. Пожалуйсто не шлите в личку!

В заявке пожалуйста указывайте стоимость за 2.000 символов (с пробелами) по МСВорд.

А также указывайте скорость перевода.