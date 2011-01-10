Технический перевод с англ. на русский.

Приветствую!

Тематика перевода: система интернет-аукциона.

Есть языковой XML файл, который необходимо перевести на русский язык (пример файла прикреплен к проекту)

Объем оценить сложно, т.к. пример это всего лишь кусок языкового файла. Более точно сможете оценить после обсуждения со мной деталей перевода.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Понимание технического английского. Еще-раз напоминаю, что надо переводить грамотно.

После перевода файла, он будет импортирован в систему, вам надо будет проверить систему на корректность перевода.

P.S. Обязателен опыт работы с веб-интерфейсами и их понимание.

..... И конечно же без орфографических ошибок!

Оплата по договоренности.

Способ оплаты: Вебмани/Яндекс деньги

ICQ: семь три семь три два два