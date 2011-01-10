Требуется перевести текст с китайского на русский язык. Жду предложений по цене и срокам.
Перевод текста с китайского на русский язык
Требуется перевести текст с китайского на русский язык. Глоссарий не нужен.
Жду предложений по цене и срокам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $141
Перевод текста с английского на русский тематика (медицина) 47 стр. 3 $ за 1 страницу, срок выполнения до 14.01.2011 (вечер). Оплата в течении 30 дней.Закрыт14 лет назад
Нужно грамотно перевести текст с русского на английский. Сфера IT, но ничего специфического. Количество символов 8-9 тыс с пробелами. Просьба товарищей, использующих гугл транслейт, не беспокоить. Оплата - WMZЗавершен14 лет назад
- $207
Перевод с английского на русский 69 стр.Переводы26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $7
Требуется качественный перевод названия и аннотации к статье с русского на английский язык (экономика). 387 знаковЗавершен14 лет назад
- $100
Требуется специалист для перевода трёх текстов. Подробности в icq 119401Завершен14 лет назад
- $200
Доброго времени уважаемые переводчики! Нужно перевести контент сайта с русского на английский. Интересуют Ваши цены на 2.000 символов по ворду. Так же за сколько дней Вы ...Переводы44 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $200
Добрый день уважаемые переводчики! Нужно перевести сайт с немецкого на русский язык. Общий объём около 20.000 символов по ворду. Интересуют Ваши цены на 2.000 символов. ...Переводы29 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется переводчик со знанием голландского, французского и английского языков для перевода информации сайта с голландского на французский язык. ICQ 44-297-38Переводы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно перевести несколько десятков статей с русского на английский. Первая статься около 1890 слов Пожалуйста укажите суму и сроки за которые вы сможете обработать такую статью ...Переводы31 заявкаЗакрыт14 лет назад