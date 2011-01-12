Перевод с Китайского на Русский

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Закрыт4 заявки194 просмотра

Друзья, на длительный проект по переводу (2 месяца, постоянная загруженность) требуется грамотный переводчик или группа переводчиков для перевода текста с Китайского языка на Русский. Тематика - игровая индустрия (интернет).

Знание и использование Традоса обязательно!

Пишите свои заявки на почту [email protected]. Обязательно указание опыта работы, базовых ставок, желательны ссылки на клиентов или рекоммендации.

14 лет назад
linguamaster
Алена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров