Лингвисты разных языковых направлений.

ПереводыЗакрыт18 заявок341 просмотр
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Лингвисты, рад приветствовать Вас!

В настоящий момент неспешно подбираем сотрудников в международный коллцентр.

Нужны в первую очередь люди свободно владеющие следующими иностранными языками:

- Английский.

- Немецкий.

- Французский.

- Испанский.

- Итальянский.

- Португальский.

- Греческий.

- Фламандский

Мы предлагаем работу в дружном коллективе. Достойную заработную плату. Бонусы.

Помимо безупречного владения одним из перечисленных языков нам важны следующие личностные качества:

- Коммуникабельность.

- Ответственность.

- Порядочность.

- Честность.

Заинтересовавшихся любезно прошу оставлять контактную информацию ниже в топике.

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ЗЫ: Поспешу сразу заметить, всем претендентам нужно будет выполнить небольшое тестовое задание.

13 лет назад
Gentleman-Jack
Абрамовский 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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