Переводчики пары английский-украинский

В связи с открытием нового долгосрочного проекта набирается штат удаленных переводчиков со знанием

английского и украинского языка.Тематика проекта - IT технологии.

Работа с файлами в формате Word, PDF.

Обязательно наличие свободного времени и доступа к Интернету в будни и в выходные дни.

Оплата производится по договорным расценкам за 1 стандартную страницу текста (1800 знаков).

Рассматриваются кандидаты и из других городов Украины и СНГ.

Опыт работы техническим переводчиком - обязателен

Также приглашаются к сотрудничеству редакторы.