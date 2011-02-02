Требуются переводчики.

Задача-выполнение переводов различной тематики

Требования-копия диплома или аттестата или другого документа удостоверяющего ваш проф.уровень!Это необязательно,но сами понимаете предпочтение и заказы с солидных компаний будут распределяться в первую очередь среди авторов предоставивших копии дипломов!Можно номера документов скрыть в случае соображений безопасности!

Подробное резюме на двух языках,можно без фото.

Готовность выполнить небольшое тестовое задание,это обязательно, перед клиентами краснеть нам!

Работаем без предоплаты,НО оплата по частям,кидалово ИСКЛЮЧЕНО в таком случае!

почта для вопросов и резюме[email protected]