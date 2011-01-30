Нужны переводчики с китайского (телекоммуникации)

$500
ПереводыЗакрыт2 заявки101 просмотр
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Требуется переводчик с китайского для удаленной работы. Технические переводы в области телекоммуникаций. Обязательно хорошее знание китайского языка.

С заявками прошу оставить тестовый перевод.

13 лет назад
FreeTeam
Орхан 
39 летАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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