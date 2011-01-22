Требуется письм. переводчик фин.-экономич. текстов

ПереводыЗакрыт11 заявок328 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для удаленной работы на постоянной основе требуется письменный переводчик с русского на английский и с английского на русский язык текстов финансово-экономической и юридической тематики для перевода:

- контрактов

- комплектов учредительной документации

- проспектов эмиссий

- и т.п.

Состав работы: перевод с русского на английский - 60%, с английского на русский - 40%.

Требования к кандидату:

- опыт работы с аналогичными текстами от трех лет

- проживание на территории РФ

- наличие счета в Альфа-Банке

Оплата сдельная, по знако страницам: 150 рублей за 1850 знаков текста перевода с пробелами.

Оплата производится ежемесячно, в конце месяца, следующего за оплачиваемым.

13 лет назад
vladlopatch
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Проф. переводчик

    $45

    Требуется профессиональный переводчик. Перевод текста сайта на англ. язык (с русского). Оплата только (!) яндекс-деньгами.

    Переводы31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный переводчик немецкого языка

    $250

    Для продвижения и поддержки сайта требуются переводчики с английского на немецкий. Работа на дому, свободный график. Перевод художественных текстов. Условия работы: работа на дому, 40 часов в неделю, 20 дней в месяц. Перевод около 60000 ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Устный медицинский переводчик немецкого языка

    Здравствуйте Товарищи! Нам нужен устный переводчик немецкого языка (последовательный перевод) на конец февраля, мероприятие - семинар, тема: психология, психиатрия, психосоматика. Присылайте свое резюме с указанием ставок за рабочий час и рабочий день (8 часов) на [email protected]. Наличие опыта ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики испанского

    Уважаемые коллеги! В связи с расширением базы переводчиков требуются испанско-русские и русско-испанские переводчики по различным тематикам. В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию: 1. Тариф, руб. (перевод/редактура). 2. Резюме + перечень проектов по данной тематике + ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны переводчики

    Портал ищет переводчиков с английского на русский. Тематика – мода, роскошь, красота, медицина. Требования: грамотность, адекватность,пунктуальность. Отдельное замечание: мы знаем, что такое промт, от переводчика ждем литературно оформленный, читаемый текст. Попытки выдать промтообразный перевод за адекватный ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики английского языка на постояную работу.

    $800

    Ищу 2х человек на постоянную работу в сфере переводов. Требуются опытные переводчики английского языка. Основные требования и краткое описание вакансий: (1) Письменные переводы текстов с русского на английский язык + общение посредством VoIP. Тип работы - удаленная, на постоянную работу ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленные переводчики испанского языка

    Организации на постоянную работу требуются удаленные переводчики письменного технического испанского языка. Опыт работы с техническими переводами. Зарплата 100 р. за 1800 знаков. Работа долгосрочная, постоянная. [email protected]

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик итальянского языка

    Для работы 29-31 декабря требуется технический переводчик итальянского языка. Тематика - лифты. Пожалуйста, высылайте свои резюме с указанием опыта, тарифов и объемов, которые можете взять до 31-го декабря (включительно).

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Англо-киргизский переводчик

    Требуется под проект англо-киргизский переводчик со знанием медицинской тематики. В приложении находится текст, являющийся пробным переводом под проект. Срок подачи ограничен – прием писем осуществляется до 18.00 по московскому времени Резюме, расценки и перевод присылайте только на ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик немецкого [Устный]

    $5000

    Здравствуйте. Для устных последовательных переводов деловых встреч и переговоров в Австрии и Германии необходим немецко-русский переводчик. Просьба обращаться тем кто имеет шенгенскую визу и/или возможность длительного пребывания в Германии или Австрии. Перелет, проживание и питание оплачивается. Тематика ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад