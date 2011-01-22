Требуется письм. переводчик фин.-экономич. текстов

Для удаленной работы на постоянной основе требуется письменный переводчик с русского на английский и с английского на русский язык текстов финансово-экономической и юридической тематики для перевода:

- контрактов

- комплектов учредительной документации

- проспектов эмиссий

- и т.п.

Состав работы: перевод с русского на английский - 60%, с английского на русский - 40%.

Требования к кандидату:

- опыт работы с аналогичными текстами от трех лет

- проживание на территории РФ

- наличие счета в Альфа-Банке

Оплата сдельная, по знако страницам: 150 рублей за 1850 знаков текста перевода с пробелами.

Оплата производится ежемесячно, в конце месяца, следующего за оплачиваемым.