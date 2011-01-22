Требуется письм. переводчик фин.-экономич. текстов

Требуется профессиональный переводчик. Перевод текста сайта на англ. язык (с русского). Оплата только (!) яндекс-деньгами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для удаленной работы на постоянной основе требуется письменный переводчик с русского на английский и с английского на русский язык текстов финансово-экономической и юридической тематики для перевода:
- контрактов
- комплектов учредительной документации
- проспектов эмиссий
- и т.п.
Состав работы: перевод с русского на английский - 60%, с английского на русский - 40%.
Требования к кандидату:
- опыт работы с аналогичными текстами от трех лет
- проживание на территории РФ
- наличие счета в Альфа-Банке
Оплата сдельная, по знако страницам: 150 рублей за 1850 знаков текста перевода с пробелами.
Оплата производится ежемесячно, в конце месяца, следующего за оплачиваемым.
- Похожие заказы
- $45Переводы31 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Для продвижения и поддержки сайта требуются переводчики с английского на немецкий. Работа на дому, свободный график. Перевод художественных текстов. Условия работы: работа на дому, 40 часов в неделю, 20 дней в месяц. Перевод около 60000 ...Переводы7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте Товарищи! Нам нужен устный переводчик немецкого языка (последовательный перевод) на конец февраля, мероприятие - семинар, тема: психология, психиатрия, психосоматика. Присылайте свое резюме с указанием ставок за рабочий час и рабочий день (8 часов) на [email protected]. Наличие опыта ...Переводы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Уважаемые коллеги! В связи с расширением базы переводчиков требуются испанско-русские и русско-испанские переводчики по различным тематикам. В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию: 1. Тариф, руб. (перевод/редактура). 2. Резюме + перечень проектов по данной тематике + ...Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Портал ищет переводчиков с английского на русский. Тематика – мода, роскошь, красота, медицина. Требования: грамотность, адекватность,пунктуальность. Отдельное замечание: мы знаем, что такое промт, от переводчика ждем литературно оформленный, читаемый текст. Попытки выдать промтообразный перевод за адекватный ...Переводы11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $800
Ищу 2х человек на постоянную работу в сфере переводов. Требуются опытные переводчики английского языка. Основные требования и краткое описание вакансий: (1) Письменные переводы текстов с русского на английский язык + общение посредством VoIP. Тип работы - удаленная, на постоянную работу ...Переводы16 заявокЗакрыт13 лет назад
Организации на постоянную работу требуются удаленные переводчики письменного технического испанского языка. Опыт работы с техническими переводами. Зарплата 100 р. за 1800 знаков. Работа долгосрочная, постоянная. [email protected]Переводы13 заявокЗакрыт13 лет назад
Для работы 29-31 декабря требуется технический переводчик итальянского языка. Тематика - лифты. Пожалуйста, высылайте свои резюме с указанием опыта, тарифов и объемов, которые можете взять до 31-го декабря (включительно).Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется под проект англо-киргизский переводчик со знанием медицинской тематики. В приложении находится текст, являющийся пробным переводом под проект. Срок подачи ограничен – прием писем осуществляется до 18.00 по московскому времени Резюме, расценки и перевод присылайте только на ...Переводы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5000
Здравствуйте. Для устных последовательных переводов деловых встреч и переговоров в Австрии и Германии необходим немецко-русский переводчик. Просьба обращаться тем кто имеет шенгенскую визу и/или возможность длительного пребывания в Германии или Австрии. Перелет, проживание и питание оплачивается. Тематика ...Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад