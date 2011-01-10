Удаленные переводчики испанского языка

Тематика статей - интернет, маркетинг, гаджеты и т.д. Один из сайтов-источников - mashable.com. В день - перевод 2-х статей. Через 3-4 месяца - будет увеличение числа статей. Статьи в среднем по 5-7 тыс. знаков. ...
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Организации на постоянную работу требуются удаленные переводчики письменного технического испанского языка.
Опыт работы с техническими переводами. Зарплата 100 р. за 1800 знаков. Работа долгосрочная, постоянная.
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