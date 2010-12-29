Переводчик итальянского языка

Добрый день уважаемые Переводчики-фрилансеры! Наша команда, FPM, расширяет базу внештатных переводчиков. В связи с этим, приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству переводчиков. В первую очередь нам требуются специалисты по СКАНДИНАВСКИМ языкам. Приветствуется параллельное знание английского. Также нам нужны носители АНГЛИЙСКОГО, ...