Переводчик английского в г. Запорожье

Молодая, динамично развивающаяся seo-marketing-компания Iris International Corporation ищет новых сотрудников. Прежде всего требуется хорошее знание англ. языка, так как компания работает с зарубежными компаниями. Навыки SEO приветствуются, но первоначально ставим критерий знания языка.

P.S. Оставляйте заявки со своим контактным телефоном и опытом работы если он имеется а самое главное уровень вашего англ. Офис в центре города. Зарплата на конкурсной основе.

P.P.S. Оставлять заявки могут даже те кто не имеет никакого опыта работы но хочет попробывать себя в этом направлении.