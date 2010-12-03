Требуются переводчики монгольского языка

Добрый день!

Для работы над проектом срочно требуется опытный переводчик с/на монгольский язык.

Необходимо постоянное (частое) нахождение в сети (не только e-mail, но и ICQ и Skype).

Желательно предоставить подробную информацию о себе (опыт, умения, портфолио, отзывы и т.п.). и указать расценки (стоимость за перевод 1800 знаков готового текста на языке переводов).

Оставляйте свои предложения ниже - с готовностью рассмотрим!!