Редактор-переводчик по медицинскому оборудованию

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Уважаемые коллеги!

Требуется англо-русский редактор-переводчик по медицинскому оборудованию.

Языковая пара: англо-русская

В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:

1. Тариф, руб. (перевод/редактура).

2. Темпы работы (перевод/редактура)

3. Резюме + перечень проектов по данной тематике + примеры прошлых работ.

В теме письма прошу указать: [MedIT].

Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.

Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Юнистрим или Анелик, по РФ - банковский перевод.

С уважением,

Команда ПК «Альянс PRO»,

www.tran.su

13 лет назад
russian-perevod
Альянс 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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