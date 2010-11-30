Уважаемые фрилансеры! Агентству для удаленного сотрудничества требуются переводчики английского для выполнения переводов преимущественно финансово-экономической и юридической тематики и преимущественно в направлении RU -> EN. Просьба присылать ваши предложения на [email protected] с темой "Анг + ...
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Уважаемые коллеги!
Требуется англо-русский редактор-переводчик по медицинскому оборудованию.
Языковая пара: англо-русская
В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:
1. Тариф, руб. (перевод/редактура).
2. Темпы работы (перевод/редактура)
3. Резюме + перечень проектов по данной тематике + примеры прошлых работ.
В теме письма прошу указать: [MedIT].
Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.
Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Юнистрим или Анелик, по РФ - банковский перевод.
С уважением,
Команда ПК «Альянс PRO»,
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