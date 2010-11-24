Переводчик с английского

Доброе время. Нам необходим переводчик на удалённую работу, условия: 3000р. в месяц, обьём работ - 10 статей по ~15 000 символов каждая (подробнее можно посмотреть в моих проектах).

P.S. Коллеги, прям вот так сразу, готов согласиться работать только с кем уже сотрудничал. Если Вы претендуете, на эту вакансию, прошу пройти оплачиваемое тестовое задание (примерно такой же объём - оплата 200р.).

Спасибо, удач!