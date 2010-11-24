Переводчик с английского

Уважаемые фрилансеры! Агентству для удаленного сотрудничества требуются переводчики английского для выполнения переводов преимущественно финансово-экономической и юридической тематики и преимущественно в направлении RU -> EN. Просьба присылать ваши предложения на [email protected] с темой "Анг + ...
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Доброе время. Нам необходим переводчик на удалённую работу, условия: 3000р. в месяц, обьём работ - 10 статей по ~15 000 символов каждая (подробнее можно посмотреть в моих проектах).
P.S. Коллеги, прям вот так сразу, готов согласиться работать только с кем уже сотрудничал. Если Вы претендуете, на эту вакансию, прошу пройти оплачиваемое тестовое задание (примерно такой же объём - оплата 200р.).
Спасибо, удач!
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