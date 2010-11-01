Приглашаем к сотрудничеству переводчиков

Добрый день!

Компания FPM приглашает к сотрудничеству опытных переводчиков с/на языки скандинавской группы.

Предпочтение отдадим специалистам, постоянно находящимся в сети (не только e-mail, но и ICQ и Skype).

Желательно предоставить подробную информацию о себе (опыт, умения, портфолио, отзывы и т.п.).

С готовностью рассмотрим ваши предложения.

Оставляйте ваши предложения ниже, с готовностью рассмотрим