Бюро переводов срочно требуются переводчики

Добрый день! Требуется переводчик текстов ИТ тематики на постоянную основу. Что необходимо делать: Ежедневно (Пн. – Пт.) будут высылаться тексты общим объемом 4-6 тыс. знаков без учета пробелов, на следующий день они должны быть переведены. Кого ищу: Человека, который ...