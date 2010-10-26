Переводчик с/на арабский

Бюро переводов срочно требуется удаленный переводчик с английского на казахский язык. Резюме отправлять по адресу эл. почты – [email protected] Обязательно указать расценки на работу в языковой паре – английский – казахский (основные темы – тексты общего характера, ...
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