Технический переводчик с английского

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Требуется технический переводчик с английского, объем – 40 тыс. слов, срок – месяц. Работа в Традосе. Опыт в технических переводах не менее 5 лет. Основные темы: оборудование для трубопроводов, КИПиА, электрооборудование, нефтегаз. Тариф: 0.03 евро за слово.

13 лет назад
cybertrans
Евгений 
56 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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