Устный тайский переводчик, полная занятость

Добрый день. Требуется переводчик с английского на русский для долгосрочного сотрудничества. При подаче заявки указывайте Вашу цену за 1 000 знаков. Заявки без цены или с ценой из серии "договоримся" рассматриваться не будут вообще. График перевода такой: ...
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Постоянная работа, языковая поддержка образовательного процесса в техническом учебном заведении в г. Казань.(русскоязычные преподаватели, тайскоязычные студенты). Работа в режиме учебного заведения, в том числе, иногда до 19:00 вечером и по утрам субботы, с учётом всего этого в среднем 25 часов в неделю. В основном устный перевод, возможно небольшое количество письменного. Тематика переводов техническая, материал предоставляется.
Срок занятости от 3 месяцев до года. Начало работы - первая половина 2011 года.
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