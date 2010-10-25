Устный тайский переводчик, полная занятость

Постоянная работа, языковая поддержка образовательного процесса в техническом учебном заведении в г. Казань.(русскоязычные преподаватели, тайскоязычные студенты). Работа в режиме учебного заведения, в том числе, иногда до 19:00 вечером и по утрам субботы, с учётом всего этого в среднем 25 часов в неделю. В основном устный перевод, возможно небольшое количество письменного. Тематика переводов техническая, материал предоставляется.

Срок занятости от 3 месяцев до года. Начало работы - первая половина 2011 года.