Требуется переводчик английского в области IT.

Нужен переводчик для выполнения периодических заказов. Хорошее знание языка, ориентирование в IT технологиях. Среди возможных работ, перевод технических заданий (не очень объемных, примеры можно посмотреть в истории проектов), перевода переговоров. Переводы могут потребоваться в онлайн режиме, вы получаете от нас текст по аське, его нужно перевести (в направлении с русского на английский или наоборот) и отправить обратно. Оплата за объем. Укажите свои расценки.